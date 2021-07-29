Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал продукты, которые провоцируют образование камней в почках.

Согласно его заявлению, чрезмерное употребление продуктов, в которых содержится большое количество животных жиров, повышает риски образования камней в почках. Это, как правило, мясные продукты. Кроме того, специалист предостерёг от употребления продуктов с большим содержанием поваренной соли и сахара, так как они повышают риск образования кальциевых камней.

Даже такой полезный фрукт, как грейпфрут, при употреблении в больших количествах способствует увеличению склонности к образованию камней. Этим же грозит и избыток принимаемого витамина С.

Также Мясников сообщил, что шпинат, зелень и орехи следует употреблять умеренно, так как они содержат оксалаты.

Недавно доктор Мясников назвал препараты от болей в желудке, которые создают серьезные риски для здоровья. Как он отметил, следует отказаться от применения этих препаратов.