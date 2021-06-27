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Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с «Пятым каналом» рассказал о наиболее агрессивных видах рака.

Как отмечается, медик исходил из того, насколько проще вылечить тот или иной вид рака. Согласно его заявлению, некоторые виды онкологии слишком быстро адаптируются к лечению, в результате чего практически не реагируют на него. Среди таких заболеваний Базылев отметил рак поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, а также разные саркомы.

Кроме того, врач заявил, что рак желудка тоже достаточно сложно лечить, но благодаря развитию медицины и технологий, сейчас вылечить его становится проще.

Также указывается, что онкология протекает у пациентов индивидуально и у одного может быть агрессивная форма рака, а у другого тот же вид заболевания будет неагрессивным.

Недавно специалисты оценили опасность вакцины от коронавируса для пациентов с онкологией. Как было указано, онкология не является противопоказанием к вакцинации, но следует быть осторожными.

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