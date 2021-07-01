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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с Чехией.

Отношения между Россией и Чехией сильно испортились в апреле, после обвинения российских разведчиков в том, что они имеют отношение к взрывам в деревне Врбетице. В 2014 году здесь взорвались оружейные склады. После этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Затем Прага начала требовать 25,5 миллиона евро в качестве компенсации, а также попросила убрать её из списка недружественных России стран.

По словам Пескова, эта история трудно поддаётся анализу с точки зрения здравого смысла. Также он заявил о том, что данный инцидент затруднительно прокомментировать, используя лишь легитимную лексику. Это заявление Песков озвучил в эфире Первого канала.

Требование Чехии о выплате компенсации недавно прокомментировали в МИД РФ. Как было заявлено, эти требования неприемлемы.

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