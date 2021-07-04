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«Леноблводоканал» назвал дни, которые являются наиболее благоприятными для рыбалки. «Клевый» календарь был опубликован в соцсети «ВКонтакте» в группе ГУП «Водоканал Ленинградской области».

Как отмечается, июль для рыбалки не самый популярный месяц. Это связано с тем, что рыба в жаркое время предпочитает прятаться в тени, в густой траве, а также поблизости от мест выхода холодных ключей. Поэтому рыбакам рекомендуется отправляться на рыбалку едва взойдёт солнце.

Лучше всего, как считают специалисты «Леноблводоканала», клевать будет 1-2 июля, 18-20 июля и 30-31 июля. 7-12 и 22-26 июля рыба клевать практически не будет.

3-6 июля, 13-17 июля, 21 июля, 27-29 июля можно рассчитывать на средний клев.

Недавно мы сообщали, что в Ленобласти период действия режима тишины увеличили на три часа. Таким образом, шуметь нельзя в период с 9 часов вечера до 8 часов утра.

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