На территории Ленобласти члены регионального Заксобрания увеличили период действия режима тишины в будние дни на три часа.

Согласно новым нормам, на отмеченных законом территориях в отрезок времени между 9 часами вечерами и 8 часами утра нельзя осуществлять никаких действий, вызывающих шум. Нарушители спокойствия должны будут заплатить штраф, величина которого составляет 500-1000 рублей. Если речь идет о должностных или юр. лицах, то им придется заплатить от 2000 до 15000 рублей.

В список действий, способных нарушить тишину, были внесены крики, использование звукового оборудования или музыкальных инструментов, автомобильная сигнализация, применение петард, проведение строительных и ремонтных работ, а также свист и громкие звуки от домашних питомцев.