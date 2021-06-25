Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории Ленобласти члены регионального Заксобрания увеличили период действия режима тишины в будние дни на три часа.

Согласно новым нормам, на отмеченных законом территориях в отрезок времени между 9 часами вечерами и 8 часами утра нельзя осуществлять никаких действий, вызывающих шум. Нарушители спокойствия должны будут заплатить штраф, величина которого составляет 500-1000 рублей. Если речь идет о должностных или юр. лицах, то им придется заплатить от 2000 до 15000 рублей.

В список действий, способных нарушить тишину, были внесены крики, использование звукового оборудования или музыкальных инструментов, автомобильная сигнализация, применение петард, проведение строительных и ремонтных работ, а также свист и громкие звуки от домашних питомцев.

Вам может понравиться

Эксперт из США восхитился “смертоносными и совершенными” российскими снайперскими винтовками

Россия создает абсолютно «безумные» снайперские винтовки, с которыми не сравнится аналогичное оружие других стран мира. Такое мнение высказал американский эксперт Питер Сучиу в издании 19FortyFive. Эксперт рассказывает о винтовке Драгунова,

Йеменские хуситы ликвидировали американский беспилотник Scan Eagle зенитной ракетой

Йеменские хуситы уничтожили беспилотный аппарат Scan Eagle производства США, который находится на вооружении ВС Саудовской Аравии. Дрон выполнял разведывательную миссию в провинции Магриб, но попал под удар повстанцев. В Сети

Испанцы раскритиковали Великобританию за провокацию эсминца Defender в Черном море

Сразу несколько испанских изданий опубликовало новости об инциденте с британским эсминцем у крымских берегов. Они испугали жителей страны, которые совсем не хотели бы воевать с Россией. Кроме того, пользователи сети
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 июня – облачно с прояснениями, до 26 °C | город Мытищи: погода, 25 июня – переменная облачность, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 июня – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Королев: погода, 25 июня – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 25 июня – небольшая облачность, до 31 °C | Армавир: погода, 25 июня – переменная облачность, до 28 °C |