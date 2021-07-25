Американские специалисты рассказали о каше, которую они считают наиболее полезной.

Речь идёт о пшеничной каше. Как указано в Национальной базе данных по питательным веществам министерства сельского хозяйства США, пшеничная каша содержит много полезных веществ и микроэлементов. Так, отмечается, что пшено содержит кальций, магний, калий, марганец, фолиевую кислоту, а также селен, и другие полезные микроэлементы.

Пшеничная каша положительно влияет на работу ЖКТ и стабилизирует микробиоту. Селен снижает количество бляшек и «плохого» холестерина, за счёт чего снижается вероятность сердечных приступов, инсультов и других проблем, связанных с работой сердца. Также этот элемент является природным антиоксидантом.

Кроме того, употребление пшеницы помогает предотвратить развитие хронических воспалительных процессов и ревматических болей.

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