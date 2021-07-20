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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива высказался насчёт сведений Детского фонда ООН о количестве недоедающих в стране граждан.

Как заявляет депутат в своём Telegram-канале, на Украине подошла к концу эпоха бедности, но теперь начинается эпоха «голода и нищеты». Так, по сведениям ЮНИСЕФ, около 1,1 миллиона жителей страны вынуждены пропускать приёмы пищи. А в более раннем исследовании число голодающих людей, как отмечается, было примерно на 200 тысяч человек меньше.

Кроме того, еды не хватает 9,8 миллионам жителей Украины, что ставит страну по этому параметру на первое место среди всех европейских стран. Всего же, как уточняется, в стране проживает около 44,3 миллиона человек.

Недавно бывший депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что статья Путина о российско-украинских отношениях может привести к тяжёлым временам на Украине. Он также отметил, что эту статью обсуждают все представители власти Украины и эксперты.

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