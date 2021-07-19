После статьи президента РФ Владимира Путина Украина столкнется с серьезными проблемами, уверен бывший депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин. По его мнению, российский лидер вполне способен устроить так, что соседняя страна попрощается со своей государственностью.

По словам Кузьмина, статью обсуждали все, кому не лень, включая экспертов, политологов, представителей власти на Украине. И подавляющее большинство из них не обратило никакого внимания на три тезиса, являющихся ключевыми.

К примеру, Путин написал, что не намерен терпеть «ущемления прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей», расправ с оппозицией только за то, что она становится на пророссийские позиции. Если украинские власти продолжат в том же духе, устраивая насильственную украинизацию, то вполне могут полностью разрушить страну.

Также президент РФ заявил, что НАТО и США продолжают делать из Украины анти-Россию, с чем никак нельзя смириться. Наконец, третий тезис относится к выходу Киева их СССР в 1991 году. По мнению российского лидера, Украина должна была сперва отдать территории, которые получила во времена СССР, а уж затем обретать независимость.

Кузмин пишет, что власти и силовые структуры были обязаны обратить внимание именно на эти тезисы. Однако они сейчас судорожно роются в исторических источниках и выискивают ошибки Путина относительно древней Киевской Руси или более ранних эпизодов истории Украины.