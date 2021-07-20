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Депутат Госдумы Елена Панина предположила, для чего Польша модернизирует свою армию и увеличивает её численность до 200 тысяч человек.

Как заявила глава польского Минобороны Мариуш Блащак, эти действия осуществляются ради защиты от «российской угрозы». Также было заявлено о покупке 250 американских танков Abrams.

Однако Панина считает, что никто в Польше в действительности не верит в «российскую угрозу» и реальная причина наращивания мощи польской армии состоит в увеличении влияния в Восточной Европе, а также в захвате части земель бывших республик СССР.

Панина отмечает, что Львов являлся польским городом и в Польше об этом помнят. Также она указывает, что Западная Украины относится к бывшим Восточным Крестам и Киеву эта территория перешла относительно не так давно. Долгое время Польша сдерживалась по поводу этих территорий, но сейчас партия «Право и Справедливость», которая претендует на лидерство, собирается «разбудить демонов прошлого».

Также в Польше в последнее время всё сильнее растут националистические настроения. От начала более агрессивных действия Польшу сейчас останавливает членство в НАТО и ЕС, но выход из них позволит начать реализовывать свои планы.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Польши призвал увеличить численность армии страны. Как было заявлено, сделать это необходимо ради безопасности страны.

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