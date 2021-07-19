Мариуш Блащак, глава польского оборонного ведомства, заявил о необходимости увеличения численности армии Польши.

Согласно его словам, главным приоритетом для польского правительства считается безопасность, так как без нее невозможно развитие страны. По этой причине он считает, что нужно как можно скорее повысить количество военнослужащих. На данный момент в армии служат 135 000 человек, однако, по мнению Блащака, эту цифру следует увеличить до 200 000 солдат.

Глава Минобороны отметил, что расширение польских вооруженных сил – это не единственная задача нынешних властей. Им также необходимо модернизировать армию Польши. Именно по этой причине правительством заключаются различные контракты на поставки нового оружия и военных технологий. Блащак напомнил, что уже в грядущем году страна получит четверть тысячи новейших танков Abrams M1A2, созданных в США.