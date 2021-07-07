Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия вполне способна дать НАТО отпор.

Как отмечается, недавно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова ответить на действия со стороны не только Великобритании, но и других стран. По словам Дандыкина, эта готовность указывает на позицию России касаемо данного вопроса, а также говорит о том, что в отношении Москвы не стоит заниматься провокациями.

Согласно заявлению Дандыкина, имеющиеся у России возможности позволяют остановить провокации от других государств в любом месте. Кроме того, эксперт указал, что Западу уже был дан достойный ответ на их действия и теперь они больше не собираются их продолжать.

Отмечается также, что после инцидента с эсминцем Defender Россию поддержали жители многих стран.

Недавно Василий Дандыкин заявил, что Великобритании теперь придётся действовать против России очень аккуратно. Также он считает, что Россия указала Лондону его место после инцидента с эсминцем Defender.