читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия вполне способна дать НАТО отпор.

Как отмечается, недавно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова ответить на действия со стороны не только Великобритании, но и других стран. По словам Дандыкина, эта готовность указывает на позицию России касаемо данного вопроса, а также говорит о том, что в отношении Москвы не стоит заниматься провокациями.

Согласно заявлению Дандыкина, имеющиеся у России возможности позволяют остановить провокации от других государств в любом месте. Кроме того, эксперт указал, что Западу уже был дан достойный ответ на их действия и теперь они больше не собираются их продолжать.

Отмечается также, что после инцидента с эсминцем Defender Россию поддержали жители многих стран.

Недавно Василий Дандыкин заявил, что Великобритании теперь придётся действовать против России очень аккуратно. Также он считает, что Россия указала Лондону его место после инцидента с эсминцем Defender.

Вам может понравиться

Sohu высоко оценивает ударный потенциал российской АПЛ «Белгород» и «Посейдонов»

«Самая длинная атомная подводная лодка в мире» построена именно такой, чтобы нести шесть «Посейдонов». Китайский портал Sohu опубликовал свои оценки новейшей атомной подводной лодки «Белгород» ВМФ России, которая производит свое

Туристам на Камчатке для заселения в отель потребуется справка о прохождении ПЦР-теста на коронавирус

Из-за пандемии коронавируса на Камчатке были введены новые меры ограничения. Согласно новому указу, сезонные и вахтовые работники должны поставить вакцину от коронавируса. В срок до 15 июля сделать это должно
  • Анна
  • 05.07.2021
  • читать 1 минуту

Россиянам рассказали о главных уловках кассиров для обмана покупателей

Издание «Главред», ссылаясь на материалы Obozrevatel, рассказало об уловках, которые используют продавцы для обмана своих покупателей. Одним из самых популярных способов является добавление лишнего товара в чек. Так, некоторые кассиры
  • Анна
  • 07.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | город Мытищи: погода, 7 июля – ясно, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 июля – ясно, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 7 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Подольск: погода, 7 июля – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 7 июля – переменная облачность, до 27 °C |