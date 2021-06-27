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Лондону в будущем придется чрезвычайно аккуратно действовать против России, так как она уже начертила для него свои «красные линии», уверен военный эксперт Василий Дандыкин. Он поясняет, что речь не только в жестком ответе на вторжение эсминца Defender в территориальные воды РФ, но еще и в учениях, которые Москва проводит в Средиземном море.

Дандыкин напоминает, что эти маневры проводятся всего в 30 километров от британского эсминца HMS Queen Elizabeth, отправившегося в поход за возвращением статуса «владычицы морей». При этом РФ не предпринимает в отношении британских ВМС в региона никаких провокаций и агрессивных действий. Она уверена, что уже указала Лондону его место в ситуации с эсминцем в Крыму.

В маневрах неподалеку от сирийских берегов сейчас принимают участие около 20 российских кораблей и подводных лодок. Также с воздуха их поддерживают самолеты, базирующиеся на авиабазе «Хмеймим». Среди них – и два истребителя МиГ-31К, которые в ближайшее время получат на вооружение гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал».

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