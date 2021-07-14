США и Германия собираются восстановить отношения меду странами после президентства Дональда Трампа. Однако газопровод «Северный поток-2» ещё долгое время может служить поводом для того, чтобы испортить их взаимоотношения.

Как отмечается, США и Восточная Европа уже неоднократно призывали остановить строительство газопровода, заявив, что его работа может спровоцировать изоляцию Украины. Однако канцлер Германии Ангела Меркель относится к этим призывам с пренебрежением. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на Daily Express.

Многие страны весьма беспокоятся из-за того, что после завершения строительства газопровода, Россия сможет сильно влиять на Европу. В настоящее время страны активно ведут переговоры по этому поводу. При этом Меркель настаивает на завершении строительства газопровода, обещая защитить статус Украины.

Также отмечается, что Меркель уже 16 лет пытается наладить экономическое сотрудничество с Китаем, против чего возражает Байден, считая Пекин глобальной угрозой для западной демократии. Для того, чтобы США смогли реализовать свою стратегию в отношении Китая, необходимо склонить Германию на свою сторону, но, в свою очередь, этому мешает ситуация с «Северным потоком-2».

Лидеры двух стран встретятся 15 июля в Белом доме в рамках турне, которое совершает Меркель перед своим уходом с поста канцлера Германии.

Недавно в Польше признали, что строительство газопровода “Северный поток-2” принесёт выгоду для страны. Он позволит покупать газ по выгодным ценам, сохраняя при этом хорошие отношения с ФРГ и с Россией.