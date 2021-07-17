Специалисты заявили, что движение «Талибан» (запрещено в России) собирается увеличить темпы осуществления атак на города Афганистана.

Об этом сообщают разведывательные службы США, их слова передаёт телеканал CNN. Как было заявлено, уже в скором времени боевики могут захватить большую часть территорий Афганистана. Отмечается, что для столицы страны – Кабула, – опасности пока что нет.

Однако угроза в последнее время только увеличивается, и ситуация ухудшается более быстрыми темпами, чем это предполагалось. Кроме того, указывается, что террористы могут перекрыть импортные поставки для властей. Также заявляется, что помешать талибам полностью захватить контроль над территориями американцы могут при помощи авиаударов.

Недавно мы сообщали, что ждёт жителей Афганистана при наступлении талибов. Как отмечается, многие собираются покинуть страну.