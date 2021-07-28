ПМЖ на Мальте дает возможность: свободно передвигаться по странам Шенгенского соглашения, создать “запасной аэродром” в Европе, оптимизировать налогообложение, без необходимости проживания на Мальте

Гражданин любой страны, которая не входит в Евросоюз, может получить ПМЖ Мальты, а вместе с ним и следующие возможности:

европейский ПМЖ для всей семьи, в том числе, детей до 26 лет, родителей и даже дедушек с бабушками

получение налоговой резиденции в кратчайшие сроки

свободу от обязательств проживания в стране как до получения ПМЖ, так и после

безвизовое перемещение по Шенгенской зоне

работа в престижных европейских компаниях

ведение бизнеса на Мальте с выгодным налогообложением

приобретение движимого и недвижимого имущества в Европе на свое имя

хранение сбережений в надежных банках, кредиты под малые проценты

качественное образование для ваших детей и медицина для родителей

возврат инвестиции через 5 лет с доходом до 3%

Постоянный вид на жительство (или ПМЖ) — дает возможность продолжительное время жить в стране, выдавшей статус (обычно до 5 лет). На Мальте работает программа Malta Residence and Visa Program (MRVP), в соответствии с которой можно получить ПМЖ в обмен на инвестиции.

4 условия для оформления ПМЖ на Мальте

Для получения ПМЖ на Мальте не нужно ждать 5-6 лет, как в других странах. Примите участие в инвестиционной программе Malta Permanent Residence Programme, и оформите статус ПМЖ всего за 2-3 месяца.

Что для этого нужно?

Условие I. Инвестиции в доходные государственные облигации на сумму от 250 тыс. евро

Условие II. Уплата административных сборов – 30 тыс. евро

Условие III. Вам необходимо в течение 5 лет арендовать недвижимость на Мальте стоимостью от 10-12 тыс. евро в год. Или приобрести жилье стоимостью от 350 тыс. евро и владеть им также не менее 5 лет

Условие IV. Вы как основной заявитель подтверждаете свой годовой доход в размере от 100 тыс. евро. Или предоставляете банковскую выписку о наличии на счету не менее 500 тыс. евро

Покупка облигаций, аренда/покупка жилья, оплата административного сбора производится только после проверки на благонадежность инвестора.

За последние годы число желающих получить на Мальте второй паспорт резко возросло. По данным Еврокомиссии, в 2016 г. «новых» мальтийцев было 1500. Для сравнения: в 2012–2015 гг. гражданство получали 400–600 иностранцев в год. В 2017 г. это число выросло до 1913, из них 464 россиянина.