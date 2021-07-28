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Соединенные Штаты в Афганистане оказались в роли «плохого дрессировщика из заезжего цирка», который не только не справился со своей задачей, но и «сбежал из клетки», так как появилась угроза «неповиновения подопечных». Такое сравнение привел министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с китайским коллегой Вэй Фэнхэ в Душанбе.

Он также отметил, что теперь США лишь со стороны наблюдают «грызню» между участниками «представления». Но российское военное ведомство держит ситуацию под контролем и готово к любым сценариям развития событий.

Шойгу выразил надежду на то, что правительственные силы и движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) все же найдут какие-то общие точки соприкосновения и попытаются мирно развивать Афганистан, а не продолжать воевать друг с другом.

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