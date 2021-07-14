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Между Японией и Китаем уже с давних пор ведётся спор насчёт того, кому именно принадлежат острова Сенкаку. В Китае их называют Дяоюйдао.

В Китае и на Тайване считают, что Япония присвоила территорию себе незаконно. В самой Японии указывают на то, что владеют островами с 1895 года. В Китае же напирают на то, что на японских картах 1783 и 1785 годов данная территория указана, как находящаяся во владении Китая.

После завершения Второй Мировой войны острова Сенкаку забрали Соединённые Штаты Америки, которые удерживали их до 1972 года. После этого они вернули их Японии.

Как сообщает агентство Kyodo, четыре корабля, принадлежащих Китаю, вошли в воды у этих островов. На одном из суден, согласно имеющейся информации, была замечена автоматическая пушка.

Отмечается, что с начала 2021 года корабли КНР заходили в территориальные воды Японии уже 30 раз.

Недавно мы сообщали о том, что капитан британского эсминца Defender, который вторгся в территориальные воды России, был награждён медалью «Защитник Украины». Отмечается, что, так как капитан не принимал участия в маневрах, медаль он получил за провокацию против России.

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