В первый уикенд супергеройский экшен «Черная вдова» смог собрать 80 000 000 долларов на территории Соединенных Штатов, поставив тем самым новым рекорд в период пандемии COVID-19.

Отмечается, что предыдущий рекорд был поставлен «Форсажем 9», который за 3 дня заработал 68 000 000 долларов США. Специалисты добавляют, что в других странах новая кинокартина от Marvel смогла собрать 78 000 000 долларов. Представители Disney также рассказали, сколько компания заработала на показе своего фильма на стриминговой платформе – около 60 000 000 долларов.

«Черная вдова» посвящена супергероине Наташе Романофф, экс-агенту Щ.И.Т., которой необходимо разобраться с преследующим ее прошлым. События киноленты происходят до прихода Таноса на Землю, но после раскола Мстителей, поэтому бывшая шпионка все еще находится в бегах.