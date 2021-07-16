Британский историк Рип Балкли считает, что Россия собирается захватить часть спорной территории Великобритании. Статья Балкли была опубликована изданием Daily Express.

По словам историка, страны заключили международный договор, который запрещает разделение территории Антарктиды. Но здесь можно проводить научные исследования.

Пандемия коронавируса привела к тому, что Великобритания, а также США и Австралия снизили свою деятельность в данном регионе. Но Россия как работала здесь, так и продолжает работать, ища рыбные промыслы и запасы нефти.

Как считает Балкли, Россия показывает «тревожные признаки» готовности забрать даже если не часть Антарктиды, то большую часть имеющихся здесь природных ресурсов, проводя добычу полезных ископаемых, скрывая их за геологическими исследованиями.

Недавно российское правительство утвердило дорожную карту развития Антарктиды. Запланировано более 50-ти мероприятий.