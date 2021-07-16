читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британский историк Рип Балкли считает, что Россия собирается захватить часть спорной территории Великобритании. Статья Балкли была опубликована изданием Daily Express.

По словам историка, страны заключили международный договор, который запрещает разделение территории Антарктиды. Но здесь можно проводить научные исследования.

Пандемия коронавируса привела к тому, что Великобритания, а также США и Австралия снизили свою деятельность в данном регионе. Но Россия как работала здесь, так и продолжает работать, ища рыбные промыслы и запасы нефти.

Как считает Балкли, Россия показывает «тревожные признаки» готовности забрать даже если не часть Антарктиды, то большую часть имеющихся здесь природных ресурсов, проводя добычу полезных ископаемых, скрывая их за геологическими исследованиями.

Недавно российское правительство утвердило дорожную карту развития Антарктиды. Запланировано более 50-ти мероприятий.

Вам может понравиться

Армия США желает новых наземных роботов для развертывания вблизи России и Китая

Боевые командиры сил армии США, размещенных в Европе и Тихоокеанском регионе, высказались за то, чтобы наземные роботы поддерживали их обучение, развертывание сил, подготовку к войне и операции сдерживания в ответ

СМИ КНР: Гиперзвуковые ракеты помогут вывести ВМФ России из упадка

С принятием на вооружение гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», боевые ударные возможности ВМФ России заметно возрастут. Однако, по мнению китайского портала QQ-Tencent, до преодоления «упадка» боеспособности российского военно-морского флота с его

Азербайджан заявил об обстреле окрестностей города Шуша

Вечером 13 июля незаконные армянские вооружённые отряды обстреляли позиции ВС Азербайджана, которые были расположены в окрестностях города Шуша. Как сообщается, обстрелы были совершены в 21:34 и 21:45. Совершался обстрел из
  • Анна
  • 14.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 16 июля – небольшая облачность, до 31 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 июля – пасмурно, до 27 °C | Королев: погода, 16 июля – облачно с прояснениями, до 34 °C | Подольск: погода, 16 июля – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 16 июля – ясно, до 33 °C |