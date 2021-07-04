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Михаил Мишустин, глава кабмина РФ, подписал документ с планом развития деятельности страны в Антарктическом регионе. В него включили свыше пятидесяти мероприятий.

Отмечается, что Россия собирается провести реконструкцию инфраструктуры на своих объектах в Антарктике. К примеру, на «Новолазаревской» и «Русской» планируется обновить системы обеспечения энергией, комплексы очистки и лаборатории. На «Мирном» и «Востоке» будут и вовсе возведены дополнительные жилые здания.

В целях реализации научных проектов, РФ собирается создать несколько новых ледоколов и провести масштабное исследование, связанное с изменением климата Земли. Для этого будут также усовершенствованы системы, отвечающие за навигацию и связь. Чтобы сохранить экологическую систему региона, на его территории построят новые предприятия для переработки отходов.

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