На истребителях МиГ-31К, которые Россия недавно перебросила в Сирию, установлены гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Это грозное оружие воздушного базирования способно развивать скорость до 12 чисел Маха и легко обходить любые системы ПВО потенциального противника.

Британский журналист Роб Ли уверен, что истребители с этими ракетами совершенно не случайно появились в Средиземноморье. Причем в тот самым момент, когда туда пришла авианосная ударная группа во главе с кораблем «Королева Елизавета».

По мнению публициста, Россия готова на агрессивные действия после инцидента с эсминцем Defender в Черном море. Поэтому она может сымитировать атаку гиперзвуковыми ракетами на авианосец HMS Queen Elizabeth.

Напомним, что РФ перебросила на авиабазу «Хмеймим» не только МиГ-31К, но еще и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Вместе с кораблями и подлодками Черноморского флота они приняли участие в масштабных учениях в 30 километрах от авианосной ударной группы Великобритании.