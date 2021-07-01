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Меган Маркл часто становилась участницей скандалов, и одной из их причин стало её нежелание соблюдать королевский протокол.

Согласно дресс-коду, монаршие особы не могут демонстрировать своё тело. А это значит, что они должны носить, в том числе, и колготки.

Однако Маркл часто отказывалась надевать колготки, из-за чего подвергалась сильной критике. При этом герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон также часто ходит без колготок, однако в её адрес подобной критики не поступает.

Для читателей-мужчин стоит сделать отдельную сноску – носить колготки в жаркую погоду то ещё испытание.

Так, Джилл Байден отказывается это делать, и не стесняется при этом демонстрировать шрамы на ногах или пластыри. Королева Бельгии Матильда и королева Нидерландов Максима предпочитают следовать правилам.

Также обязательно носить колготки заставляют многие компании. Для решения этой проблемы были изобретены колготки, в которых не жарко даже летом. Некоторые из них очень тонкие – всего лишь 8-10 den, другие имеют открытые мыски, и совместимы с любой летней обувью.

Недавно Меган Маркл вызвала у британцев возмущение своим новым интервью. Как указывается, Меган рассказала о своей детской книге The Bench.

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