Читатели болгарского издания «Факти» прокомментировали испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые состоялись недавно.

По мнению некоторых из них, Россия способна производить только вооружение. Так, было заявлено, что им хочется почитать что-то другое, кроме очередных испытаний оружия Россией. Впрочем, другие читатели заявили, что у России есть и гражданская промышленность, и на сайтах российской техники разнообразие различных электробытовых товаров.

Один из читателей попытался пошутить о необходимости наращивания производства памперсов.

Кроме того, было заявлено, что и у России, и у США есть замечательное оружие, однако за последние 60 лет они не выиграли ни одной войны.

Также было отмечено, что Москва создаёт оружие для обороны, чтобы на страну никто не напал и, кроме того, это способствует созданию рабочих мест.

Недавно испытания “Циркона” прокомментировали читатели французского издания Le Figaro. Как было заявлено, благодаря России вероятность начала третьей мировой войны значительно снизилась.