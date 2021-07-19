Французские пользователи принялись активно обсуждать известие об успешном тестировании гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон», разработанного в РФ. Материал опубликован в информагентстве Le Figaro.

Один из пользователей отметил, что пока РФ тестирует новейшее вооружение, в Европе обсуждают права меньшинств и размер рабочей недели для военных. Его поддержал другой читатель, отметивший, что французские военнослужащие все еще используют обычные арбалеты. При этом некоторые французы положительно оценили новость, указав на то, что благодаря России вероятность начала третьей мировой войны значительно снизилась.

Другой комментатор заявил, что главная угроза для Франции находится не на востоке, а внутри страны. Многие читатели также испугались возможностей «Циркона», отметив, что он способен долететь до Марселя менее чем за две минуты. Они также спросили, есть ли у США что-нибудь, чем они могли бы ответить России.