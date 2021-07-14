Андреас Клут в публикации для издания Bloomberg заявил о том, что канцлер Германии Ангела Меркель унизила американского президента Джо Байдена.

Согласно заявлению Клута, этим унижением является то, что Меркель не уступила Байдену касательно газопровода «Северный поток-2». Он указал, что канцлер не захотела «хотя бы на дюйм» согласиться с США в этом вопросе, что оставляет её преемнику исключительно плохие варианты.

Клут указывает, что многие страны, такие как Франция, Польша, страны Балтики и остальной Евросоюз, видят в российском газопроводе лишь угрозу. Его поддержка, по словам публициста, будет являться пятном на репутации Меркель, так как эта позиция не нравится США и Европе, и является демонстрацией «лицемерия Германии».

В итоге Клут сравнивает Германию с «геополитическим страусом», который прячет голову в песок.

«Северный поток-2» недавно назвали «военной ловушкой для доверчивого Запада». Такую точку зрения высказал директор Института политики безопасности при Кильском университете Йоахим Краузе в интервью швейцарскому изданию Zurcher Zeitung.