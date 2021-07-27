Президент США Джо Байден назвал журналистку, задавшую ему вопрос насчёт вакцинации от COVID-19, «занозой в шее». Об этом сообщает Fox News.

Как сообщается, журналистка NBC Келли О’Доннелл спросила Байдена насчёт обязательной вакцинации медработников от COVID-19. В ответ лидер США заявил журналистке, что она «заноза в шее», однако ответ он даст, так как они уже продолжительное время знакомы.

Согласно заявлению Байдена, министерство по делам ветеранов будет требовать, чтобы все медицинские специалисты, работающие в их учреждениях, в обязательном порядке вакцинировались от коронавируса.

Несмотря на сомнительные слова Байдена, журналистка заявила, что не обижается на него, и даже считает его заявление комплиментом.

Недавно Джо Байден рассказал, что в полной мере почувствовал себя президентом только после того, как провёл встречу с Владимиром Путиным. Как отмечается, их встреча прошла в середине июня в Швейцарии.