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Джо Байден, лидер Соединенных Штатов, заявил, что смог полностью осознать себя в роли президента лишь в ходе переговоров с Владимиром Путиным, главой российского государства.

В рамках недавнего выступления перед своими сторонниками американский президент отметил, что смог понять, кем он является, когда сидел рядом с Путиным, который осознавал возможности своего собеседника. Байден добавил, что именно в тот момент он впервые понял, что является частью администрации, ведущей за собой весь демократический мир.

В СМИ напоминают, что саммит лидеров Соединенных Штатов и России прошел в середине прошлого месяца в Швейцарии. Речь идет о первой подобной встрече за последние три года. После ее проведения Байден и Путин заявили, что обе страны продолжат вести диалог, чтобы обеспечить стабильность в мире.

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