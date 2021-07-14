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Вечером 13 июля незаконные армянские вооружённые отряды обстреляли позиции ВС Азербайджана, которые были расположены в окрестностях города Шуша.

Как сообщается, обстрелы были совершены в 21:34 и 21:45. Совершался обстрел из пулемётов и автоматов. При этом армянские отряды, устроившие обстрел, находились на территории Азербайджана. Погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджанской армии, согласно имеющейся информации, нет.

На следующий день, в 10 часов 14 июля, ВС Армении устроили обстрел азербайджанских позиций в Нахчыванском направлении. Пострадал один военнослужащий Азербайджана, он был госпитализирован. Подавить обстрел удалось ответным огнём. По словам Минобороны АР, ситуация стабильная, её контролируют подразделения ВС Азербайджана.

Об обстреле Азербайджана со стороны Армении также сообщалось в конце июня. Минобороны Армении при этом опровергло данную информацию.

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