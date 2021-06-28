Представители азербайджанского оборонного ведомства сообщили об атаке по своим позициям со стороны армянской армии.

Отмечается, что обстрел начался в минувшую субботу, 26 июня, примерно в три часа дня по местному времени и продолжался в течение почти 12 часов. В нанесении удара обвиняются боевые подразделения Армии, находящиеся в Варденисском районе. В Минобороны Азербайджана добавляют, что они обстреляли из стрелковых орудий позиции азербайджанцев, находящихся в Кельбаджарском районе.

Азербайджанские военные отмечают, что никто из военнослужащих в результате данного обстрела не пострадал. На данный момент обстановка в этом направлении стабилизировалась и находится под контролем. В армянском Минобороны при этом опровергают данную информацию, заявляя, что армянские войска не открывали огонь по позициям Азербайджана.