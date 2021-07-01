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Майкл Херст, режиссер, ранее успевший поработать над такими проектами как «Тюдоры» и «Викинги», собирается снять сериал, посвященный военной блокаде города Ленинград.

Основой данного кинопроекта станет произведение «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны», которое было написано Анной Рид. Херст планирует также выступить сценаристом этой эпизодической картины. Он отметил, что для ее создания планируется задействовать реальные дневники, которые в основном велись женщинами, находившимися в городе.

Кинематографист указал на то, что в сериале большинство ролей исполнят женщины, так как ленинградские мужчины ушли на войну. Херст собирается продемонстрировать жизнь в осажденном городе с женской точки зрения. В настоящее время неизвестно, когда начнутся съемки проекта и состоится его премьера.

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