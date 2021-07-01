Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о том, что страна исключает Россию из списка «опасных» стран по COVID-19.

Как указывается, цвет опасности для России, а также для Китая, Турции, Боснии и Косово был сменён с красного на оранжевый. Таким образом, те российские граждане, которые полностью прошли вакцинацию, смогут отправиться в Австрию через две недели после второго укола, и им не потребуется соблюдать карантин. Кроме того, карантин не потребуется соблюдать, если человек переболел коронавирусом, и поставил хотя бы одну прививку.

Ранее, согласно предписаниям, даже полностью привитые и сдавшие все необходимые тесты граждане должны был соблюдать карантин после прибытия в Австрию.

Шалленберг также отметил, что данное решение было принято на основе рекомендаций ЕС, но, так как в России растёт уровень заболеваемости, не исключается возможность принятия новых мер.

В Германии недавно сообщили, что хотят сохранить возможность запрета въезда в страну даже после отмены карантина. Для этого необходимо изменить действующее законодательство.