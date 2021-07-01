читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о том, что страна исключает Россию из списка «опасных» стран по COVID-19.

Как указывается, цвет опасности для России, а также для Китая, Турции, Боснии и Косово был сменён с красного на оранжевый. Таким образом, те российские граждане, которые полностью прошли вакцинацию, смогут отправиться в Австрию через две недели после второго укола, и им не потребуется соблюдать карантин. Кроме того, карантин не потребуется соблюдать, если человек переболел коронавирусом, и поставил хотя бы одну прививку.

Ранее, согласно предписаниям, даже полностью привитые и сдавшие все необходимые тесты граждане должны был соблюдать карантин после прибытия в Австрию.

Шалленберг также отметил, что данное решение было принято на основе рекомендаций ЕС, но, так как в России растёт уровень заболеваемости, не исключается возможность принятия новых мер.

В Германии недавно сообщили, что хотят сохранить возможность запрета въезда в страну даже после отмены карантина. Для этого необходимо изменить действующее законодательство.

Вам может понравиться

Украинца избили в Польше за использование родной речи

В издании epoznan.pl отметили, что на территории Польши был избит украинец. Причиной конфликта стало использование пострадавшим родной речи. Данное происшествие случилось 27 июня неподалеку от Познани, на пляжной территории. Согласно

Идеи добра и мира: политолог Кошкин оценил посыл фильма «Турист»

Фильм «Турист» показал, с какими трудностями сталкиваются российские инструкторы в Центральноафриканской Республике. Кинолента отражает реальные события, произошедшие в ЦАР, которые интересны широкому кругу зрителей. Так картину оценил заведующий кафедрой политологии

«Рособоронэкспорт» впервые представит самолеты Ил-112В и Ил-114-300

В рамках мероприятия МАКС-2021 «Рособоронэкспортом» будут впервые показаны современные воздушные транспортники Ил-114-300 и Ил-112В. Согласно заявлениям Александра Михеева, главы организации, в текущем году на выставку было приглашено свыше ста делегаций
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июля – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июля – ясно, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июля – дождь, до 12 °C | Королев: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C |