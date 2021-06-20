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Германия намерена изменить действующее законодательство таким образом, чтобы дать Минздраву возможность в любой момент запрещать въезд в страну, если в этом возникнет необходимость.

В настоящий момент ограничения на въезд действуют только в качестве временной меры, которая должна быть отменена вместе с карантином. Однако ФРГ не хочет полностью лишать себя возможности запрещать въезд. По крайней мере, в ближайшие годы. Так она сможет подстраховаться и оперативно ограничить пересечение границы туристами из тех стран, в которых вспыхивают локальные пандемии.

Немецкий парламентарий от Демократической партии ФРГ Йоханнес Фехнер заявил, что новый закон может быть принят уже на следующей неделе. Поэтому путешественники из тех стран, где все еще бушует коронавирус или появляются какие-либо другие заболевания вполне могут сталкиваться с невозможностью посетить Германию.

Кроме того, правительство намеревается внести в этот законопроект нормы о необходимом прохождении карантина и обязательном тестировании для тех людей, которые приезжают из стран с высоким уровнем инфекции и серьезными рисками заражения.

По словам Фехнера, изначально эти нормы будут действовать на протяжении года со дня вступления нового закона в силу. Потом правительство рассмотрит вопрос его продления или отмены. Это позволит министру здравоохранения моментально принимать важные для страны решения, а не прибегать каждый раз к необходимости введения чрезвычайных мер.

Некоторые партии уже выразили свое возмущение новым законом. Так, Зеленые считают, что хотя подобные нормы уже превратились в необходимость, они все же не должны давать столь широких полномочий лишь главе Минздрава. По сути, он получает возможность единолично решать, запрещать или разрешать въезд в страну.

Практически так же отреагировала на закон и партия либеральных свободных демократов. Ее представители заявили, что любые решения об ограничениях должны согласовываться с парламентом, а не приниматься лишь на уровне министра здравоохранения.

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