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Некоторое время назад американский журналист и обозреватель Washington Post Джордж Уилл, являющийся обладателем Пулитцеровской премии, заявил об объединении США и «цивилизованных стран» для противостояния России и Китаю.

Так, журналист напомнил об инциденте с эсминцем Defender, и заявил, что этот эпизод демонстрирует увеличивающееся сопротивление российским и китайским атакам. Он отмечает, что Западу необходимо увеличить своё присутствие и возле берегов Китая. Также Уилл заявляет, что «цивилизованным странам» важно предпринимать последовательные меры для сдерживания России и Китая.

Однако жители США решили напомнить, что «цивилизованные страны» и сами не раз развязывали войны. Было заявлено, что не Россия и не Китай устроили захват и оккупацию Афганистана и Ирака, а также обе эти страны не создавали по всему миру колоний. Впрочем, также было отмечено, что Россия хочет вернуть себе статус сверхдержавы, а Китай стремится вернуть своё имперское прошлое.

Политический обозреватель Сергей Станкевич недавно высказался насчёт возможной войны между Россией и Украиной. Он отметил, что сейчас полномасштабной войны с Украиной ожидать не стоит.

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