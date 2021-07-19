Россия не собирается трогать натовские корабли, которые участвуют в разного рода маневрах в Черном море. Однако если хотя бы один из них затеет провокацию, реакция последует незамедлительно, уверен политический обозреватель Сергей Станкевич.

К серьезным провокационным действиям он отнес попытку вторжения в территориальные воды или прохода натовских кораблей под Керченским мостом без всякого на то разрешения.

Станкевич напомнил недавний инцидент с эсминцем Defender. По его мнению, следующий корабль, который рискнет повторить его сомнительный «подвиг», будет арестован и доставлен на базу в Севастополе. Если моряки поведут себя благоразумно, их отпустят сразу же после оформления необходимых бумаг. Но в случае вооруженного сопротивления последствия могут быть самыми негативными.

Эксперт также поясняет, что сейчас вряд ли стоит ожидать полномасштабной войны с Украиной. Соединенные Штаты задались целью восстановить нормальные отношения с европейскими партнерами, поэтому им совершенно не нужен конфликт на Донбассе или в Крыму.