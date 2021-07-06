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Россия в настоящее время изменила стратегию ведения боевых действий, которую применяла на протяжении нескольких сотен лет. Об этом сообщает информационный ресурс Al Arabiya, переводом статьи поделилось издание «ИноСМИ».

Как сообщает издание, несколько сотен лет Россия одерживала победы благодаря численному преимуществу. Сейчас же Москва отказалась от этой стратегии и поменяла её на более эффективную в современных реалиях.

Агентство в своей статье ссылается на отчёт, который был предоставлен в 2017 году корпорацией «Рэнд». По сведениям, указанным в этом документе, можно понять, что сейчас стратегия России схожа с методами, используемыми Германией и США. Так, указывается, что немалое внимание уделяется профессионализму военных, а также технологиям.

Указывается также, что защита государства, инфраструктуры и населённых пунктов является одной из главных задач российской стратегии.

Владимир Путин недавно рассказал о новейшем вооружении, которое в скором времени поступит в российскую армию. Своё заявление он сделал во время речи перед выпускниками Российской военной академии.

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