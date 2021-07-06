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В своей речи перед выпускниками Российской военной академии президент РФ Владимир Путин перечислил новейшие виды оружия, которые в скором времени поступят на вооружение армии.

Глава государства заявил, что наиболее мощным усилением обороноспособности страны станут баллистические ракеты РС-28 «Сармат». Они заменят МБР «Воевода» и в случае агрессии со стороны противника смогут атаковать его как через южный, так и через северный полюса планеты.

Кроме того, уже приняты на вооружение гиперзвуковые ракеты «Авангард» с маневрирующим боевым блоком, способным развивать скорость в 27 чисел Маха, и «Кинжал». Последние, по непроверенным данным, уже успели пройти испытания в боевых условиях в Сирии на истребителях МиГ-31К.

Государственные испытания завершает также гиперзвуковая ракета «Циркон», которая будет базироваться на кораблях российского флота. Она развивает скорость до 9 Махов и способна поражать цели на расстоянии до полутора тысяч километров.

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