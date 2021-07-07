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Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон беременна. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на источники из близкого окружения Скарлетт.

Как отмечается, для 36-летней Йоханссон это второй ребёнок. Его отцом является 39-летний Колин Жюст. Также у актрисы есть шестилетняя дочь Роуз от брака с Роменом Дориаком.

Указывается, что Йоханссон предпочитает не распространяться о своей личной жизни и официально она ещё не заявила о своей беременности, но должна сделать это уже очень скоро – она находится на последних месяцах. Слухи о том, что актриса находится в положении, появились после того, как она пропустила мероприятия, проводимые в рамках промо-кампании предстоящего фильма «Чёрная вдова». В нем Скарлетт исполнила главную роль, а также является исполнительным продюсером.

Кроме того, хоть она и появилась на одном из недавних вечерних шоу, но предстала там через Zoom и в кадре находилась только по плечи.

Недавно мы сообщали о появившихся в Сети первых кадрах голливудского ремейка советского фильма “Ирония судьбы, или с Лёгким паром!”. В главных ролях задействованы Эмма Робертс, Томас Манн и Кип Прескотт.

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