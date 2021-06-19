Мощь украинских Вооруженных сил выросла сегодня в 572 раза, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что именно столько офицеров пополнили ВСУ после выпуска в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

«Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины», – подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский сделал заявление, что если ЕС и США не захотят принимать Украину в НАТО и не окажут ей военную помощь, то ВСУ самостоятельно превратится в «мощнейшую армию Европы».

Также президент Украины распорядился создать в стране Силы территориальной обороны, благодаря которым численность ВСУ должна увеличиться на 11 тысяч военнослужащих. Стоит упомянуть, что согласно новому закону, подписанному Зеленским, призыв резервного состава ВСУ сейчас может осуществляться без объявления мобилизации.