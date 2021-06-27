Юрист Асад Юсуфов рассказал, как сохранить работу, не проходя вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

Как было заявлено, для этого необходимо получить медицинский отвод от вакцинации. Выдать справку о том, что человеку по состоянию здоровья нельзя вакцинироваться, должны врачи. Как указывается, у некоторых людей из-за вакцины могут развиться осложнения и поэтому ставить прививку им нельзя. К примеру, это могут быть люди с аллергией или непереносимостью какого-либо компонента вакцины.

В такой ситуации, раз человек не может вакцинироваться от коронавируса из-за медицинских противопоказаний, работодатель не имеет права отстранять его от работы. В случае же, если работодатель будет нарушать трудовое законодательство, следует обратиться в соответствующую инспекцию.

Недавно врачи рассказали, какой должен быть уровень антител для прохождения вакцинации от коронавируса. Также было отмечено, что у людей, поставивших вакцину, иммунитет лучше, чем у тех, кто переболел коронавирусом.