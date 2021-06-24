Доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, при каком уровне антител стоит вакцинироваться.

Как отметила специалист, есть два теста, выявляющих антитела. Тест Liaison, произведённый в Италии, имеет шкалу от 15 до 400. Для него уровень от 200 до 300 считается хорошим.

Также есть американский тест Quant со шкалой от 50 до 40 000. Показатель более 1300 говорит о нормальном иммунитете. При показателе от 500 до 1 300 существует риск заразиться коронавирусом, а при показателе меньше 500 необходимо ставить вакцину или пройти ревакцинацию.

Уровень антител у разных людей сохраняется по-разному. Так, у одних он может долгое время быть высоким, у других быстро снижается. Также Баранова отметила, что у вакцинированных людей защита от коронавируса лучше, чем у тех людей, кто переболел инфекцией.

Недавно в оперштабе Москвы заявили, что высокий уровень антител не является противопоказанием для вакцинации. Кроме того, было указано, что перед вакцинацией и вовсе не стоит проверять уровень антител.