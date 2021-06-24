читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, при каком уровне антител стоит вакцинироваться.

Как отметила специалист, есть два теста, выявляющих антитела. Тест Liaison, произведённый в Италии, имеет шкалу от 15 до 400. Для него уровень от 200 до 300 считается хорошим.

Также есть американский тест Quant со шкалой от 50 до 40 000. Показатель более 1300 говорит о нормальном иммунитете. При показателе от 500 до 1 300 существует риск заразиться коронавирусом, а при показателе меньше 500 необходимо ставить вакцину или пройти ревакцинацию.

Уровень антител у разных людей сохраняется по-разному. Так, у одних он может долгое время быть высоким, у других быстро снижается. Также Баранова отметила, что у вакцинированных людей защита от коронавируса лучше, чем у тех людей, кто переболел инфекцией.

Недавно в оперштабе Москвы заявили, что высокий уровень антител не является противопоказанием для вакцинации. Кроме того, было указано, что перед вакцинацией и вовсе не стоит проверять уровень антител.

Вам может понравиться

Британский флот вооружился беспилотными «минными охотниками», а получившие «отставку» тральщики проданы Украине

Оборонное командование Великобритании официально объявило, что оно снимает с вооружения свои корабли противоминной защиты класса Sandown и Hunt, поскольку Королевский флот переходит на автономные платформы. Об этом сообщил британский портал

В США изумились подделке данных сервиса геолокации о кораблях НАТО в Черном море

Согласно данным сервиса автоматической системы идентификации (AIS), в ночь с 18 на 19 июня два военных корабля НАТО покинули порт Одессы и направились прямиком к Севастополю, приблизившись вплотную к входу

Ищенко заявил, что российские военные “сводят с ума” ВМС НАТО

Политический эксперт Ростислав Ищенко сообщил, что российские моряки «сводят с ума» экипажи НАТО. Как сообщается, в Чёрном море уже с 28 июня начинаются учения НАТО Sea Breeze. Некоторые корабли Альянса
  • Анна
  • 23.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 июня – небольшая облачность, до 26 °C | город Мытищи: погода, 24 июня – ясно, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 июня – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 июня – переменная облачность, до 22 °C | Королев: погода, 24 июня – пасмурно, до 33 °C | Подольск: погода, 24 июня – ясно, до 31 °C | Армавир: погода, 24 июня – облачно с прояснениями, до 28 °C |