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Ситуация с задержанием рыбацкой шхуны «Эйхо-мару» нанесла мощный удар по имиджу Японии, уверены жители этой страны. Они также назвали действия сахалинских пограничников «угрозой национальной безопасности».

Расследование, проведенное ФСБ, полностью доказало вину капитана судна. За вылов рыбы в исключительной экономической зоне ему пришлось заплатить 6 миллионов рублей штрафа, после чего шхуну отпустили восвояси. Но несмотря на наличии у Пограничной службы неопровержимых доказательств, японцы все же возмущены ее действиями.

В комментариях к публикации, в которой был подробно описан инцидент, жители Страны восходящего солнца написали, что властям нужно как можно скорее поднимать вопрос о создании собственного ядерного арсенала. Также Япония должна строить корабли и участвовать в учениях Североатлантического альянса с другими государствами. В противном случае она рискует «закончиться как страна».

«Вы теперь понимаете, что Япония во всем отстает?! В образовании, в юриспруденции, в искусственном интеллекте? Все нужно менять! Охватывает острое беспокойство за будущее наших детей!», – написал еще один возмущенный комментатор.

Кроме того, юзеры возмутились, что Россия арестовывает рыбацкие шхуны, а Япония российские суда не трогает.

«Может попробовать?», – поинтересовался один из читателей.

Другой зашел гораздо дальше и предложил более радикальный ответ на арест шхуны:

«Нужно выдвинуть базы сил самообороны и американские базы поближе к России!».

Нашлись среди возмущенных японских комментаторов и разумные пользователи. Они заявили, что Россия арестовывает лишь те шхуны, которые вылавливают рыбу на ее территории. Один из читателей предложил просто не лезть в чужие территориальные воды. Это, по его мнению, помогло бы решить проблему гораздо эффективнее любого ядерного оружия.

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