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Соединенные Штаты готовятся к поступлению на вооружение новейших бомбардировщиков B-21 Raider и в связи с этим планируют увеличить число авиабаз, оснащенных хранилищами для авиационных ядерных ракет. Информационное агентство REGNUM рассказало подробности об этом.

Журналисты пояснили, что в настоящий момент стратегические бомбардировщики B-52, B-1B Lancer и B-2 Spirit дислоцируются на двух ключевых базах «Уайтмен» и «Майнот», расположенных в штатах Миссури и Северная Дакота соответственно. Здесь же хранятся крылатые ракеты с ядерными боеголовками и авиационные бомбы.

С появлением бомбардировщиков B-21 Пентагон намерен разместить ядерное оружие еще на двух базах – Дайесс и Элсуорт. Но это будет лишь первый этап увеличения количества хранилищ. В дальнейшем США планирует хранить авиабомбы практически на каждой крупной авиабазе, что обеспечит больше пространства для маневра.

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