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Специалисты из Великобритании обнаружили, что кофе способствует снижению риска развития хронических заболеваний, связанных с печенью.

В настоящее время такие заболевания являются одной из наиболее частных причин ранней смерти людей. Так, согласно статистике ВОЗ, во всём мире от них ежегодно умирает примерно 1,32 миллиона людей. Это 2,4% от всех смертей. Также отмечается, что за последние 30 лет во всём мире хронические заболевания печени стали развиваться на 46% чаще.

Согласно заявлению учёных, кофе понижает вероятность развития заболеваний печени на 20%. Также кофе заметно помогает снизить вероятность риска от заболеваний печени – на 49%. Достаточно выпить в день 3-4 чашки кофе.

Как заявил научный сотрудник Саутгемптонского университета Оливер Кеннеди, кофе имеет широкую доступность, а потому его можно использовать как средство профилактики заболевай печени.

Недавно учёные выяснили, что слишком большое употребление кофе повышает риск развития глаукомы. В настоящее время полностью вылечить это глазное заболевание нельзя.

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