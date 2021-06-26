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Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, как выявить приближение инфаркта.

Как она отметила, в настоящее время инфаркты, а также инсульты, являются одной из главных причин смерти людей. Ситуацию она назвала катастрофической. Проявляются инфаркт и инсульт внезапно, и даже если они не приведут к смерти человека, то могут сделать их инвалидами.

Кореневич советует проводить регулярные обследования своего организма, в особенности это касается граждан старше 40 лет, а также людей, имеющих проблемы с сердцем или наследственные заболевания. Необходимо пройти обследование на атеросклероз, а также сделать ЭКГ в покое и под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, печени и почек.

Также нужно пройти холтеровское мониторирование, клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимию. Со всеми этими анализами нужно проконсультироваться с кардиологом.

Недавно врач из Канады дал пять советов по предотвращению инсульта. В частности, он посоветовал не торопиться, переходя на здоровый образ жизни, чтобы не вернуться к старым привычкам.

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