Люди, которые в какой-то момент принимают решение бороться за свое здоровье, совершают одну и ту же большую ошибку. Руководствуясь одними лишь амбициями, они берут на себя слишком много, поэтому быстро сдаются и забрасывают все рекомендации, возвращаясь к привычному образу жизни.

Канадский невролог Владимир Хачински, являющийся одним из крупнейших в мире специалистов в области инсульта, советует действовать не торопясь, делать на пути к здоровью небольшие, но регулярные шаги. Только таким способом можно предотвратить не только инсульт, но и деменцию и ряд других заболеваний.

Средиземноморская диета

Отличной профилактикой инсульта является переход на здоровое питание. Диета дает возможность избавиться от лишних килограммов и тем самым предотвратить самые опасные болезни. По мнению Хачински, идеальный вариантом для этого станет средиземноморская диета, предполагающая употребление овощей и фруктов, нежирных мяса, рыбы и молочных продуктов, орехов и цельнозерновых изделий.

При этом совсем не обязательно резко изменять пищевые привычки. От продуктов, которые содержат насыщенные жиры или являются источником плохого холестерина, можно избавляться постепенно, не лишая себя удовольствия в первый же день диеты. В противном случае есть высокий риск в один прекрасный день наброситься на любимые, но вредные блюда и свести пользу от перехода на здоровое питание к нулю.

Избавление от вредных привычек

Таких привычек довольно много, но самая вредная и опасная из них – это курение. Всего 5 сигарет в день повышают риск развития инсульта на 12 процентов. По словам специалиста, каждый человек знает, что курение в первую очередь повреждает легкие и может спровоцировать рак дыхательных путей. Поэтому курильщики стараются контролировать только эти органы.

Однако сигареты негативно влияют также на кровеносные сосуды, на сердце и на мозг, поэтому для предотвращения инсульта и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний первым делом нужно избавиться от них раз и навсегда.

Контроль артериального давления

Упомянутые выше вредные привычки и употребление опасных для здоровья продуктов питания в подавляющем большинстве случаев становятся причиной повышения давления. Это подтверждается официальной статистикой – в США, где царит фастфуд, более половины мужчин и 43 процента женщин страдают именно от высокого АД.

При этом лишь некоторые из них обращаются к врачу, чтобы взять давление под контроль, используя лекарства или переходя на здоровый образ жизни. Остальные продолжают курить, пить и плохо питаться, повышая риск инсульта.

Чтобы снизить его, необходимо, во-первых, регулярно измерять давление, а во-вторых, консультироваться с врачом, который подберет медикаменты, ориентируясь на особенности пациента и поможет разработать диету и другие меры для нормализации артериального давления.

Движение – жизнь

Это высказывание хоть и банально, но все же истинно. Любая физическая активность снижает риск развития инсульта почти на тридцать процентов. Все дело в том, что движение дает возможность снизить до минимума негативное воздействие вредных привычек и холестерина, а также снижает артериальное давление и насыщает мозг кислородом.

Малоподвижный образ жизни в сочетании с нездоровой пищей и вредными привычками, напротив, ухудшает состояние и ведет не только к инсульту, но и к ряду других опасных заболеваний.

Медленно, но верно

Хачински рекомендует с раннего возраста контролировать давление, а также приобщаться к здоровому питанию и заниматься физическими упражнениями. В этом случае профилактика инсульта будет максимально эффективной. Но даже если человек вспоминает о своем здоровье после появления первых тревожных сигналов, необходимо переходить к профилактическим мерам постепенно. Лучший способ – это поставить цель и идти к ней каждый день небольшими, но уверенными шагами.