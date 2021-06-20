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Военный аналитик Юрий Кнутов снова вспомнил заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании 20 новых подразделений на западных границах России. Он предположил, что появление этих частей станет превентивной мерой на возможное полномасштабное наступление Украины в Донбассе.

Кнутов считает, что главное военное ведомство РФ имеет данные о скорой наступательной операции Киева. Поэтому намеревается действовать на опережение и максимально усилить границы.

Исключать вариант с нападением Украины на Донбасс действительно нельзя. На днях секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Киеву вполне по силам взять Донецк и Горловку. Что это, если не угроза полномасштабного наступления, интересуется эксперт.

Он также напоминает, что ВСУ готовятся к ведению боевых действий под руководством натовских инструкторов, а Североатлантический альянс тем временем пытается деморализовать РФ, проводя непрекращающиеся учения рядом с ее границами. Все это может оказаться признаками скорого обострения ситуации на Донбассе.

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