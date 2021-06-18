В Марокко в настоящий момент проводятся учения «Африканский лев-2021», на которых главные роли исполняют американские войска. В ходе маневров отрабатываются действия по прорыву систем ПВО потенциального противника, на вооружении которого находятся зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит», сообщает издание The Drive.

Автор публикации Джон Тревитик рассказал, что на марокканской базе Агадир, расположенной на юго-западе африканского государства, американскими военными наносились удары по целям, имитирующим российские комплексы С-400. Для этой цели применялись стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress в сопровождении истребительной авиации. Последняя была представлена самолетами F-16C/D Viper.

Сообщается, что участникам учений African Lion 2021 удалось справиться с прорывом систем ПВО и уничтожить «ЗРК С-400». Впрочем, воевать с макетами – дело нехитрое. Интересно было бы взглянуть, как истребители с бомбардировщиками сумели бы разобраться с реальными «Триумфами». Которые вряд ли подпустили бы их на расстояние выстрела.