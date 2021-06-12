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В период с 13 по 20 июня в российской столице снова возвращаются ограничительные санитарно-эпидемиологические меры. Связаны они со вспышкой коронавирусной инфекции и резким увеличением количества заболевших.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что рестораны и клубы на протяжении следующей недели смогут работать только с 6:00 до 23:00. В остальное время им разрешается вести торговлю только на вынос.

Кроме того, в торгово-развлекательных центрах закрываются фуд-корты и детские игровые комнаты. В парках столицы разрешены только прогулки. Любые массовые мероприятия запрещаются до 20 июня. До этой же даты закрываются детские и спортивные площадки, развлекательные аттракционы.

Напомним, что в Москве за минувшие 24 часа зафиксирован 6 701 новый случай заражения коронавирусной инфекции. От Covid-19 умерло 67 человек. Всего по стране число пациентов, заразившихся за сутки, составило 13,5 тысяч.

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