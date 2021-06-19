Партия «Единая Россия» хочет победить на очередных выборах в Государственную Думу. Причем ей это нужно не ради удовлетворения каких-то собственных амбиций, а ради получения шанса добиться лучших результатов для государства, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент выступил на XX съезде партии «Единая Россия» и часть своей речи посвятил предстоящим выборам. Он отметил, что они должны проводиться максимально честно и прозрачно, в «борьбе идей, не компроматов».

По словам главы государства, программа «Единая Россия» ориентирована на народ страны. Который должен ответственно подойти к очередному волеизъявлению и сделать свой выбор.

Напомним, что ранее Путин призвал представителей партии «Единая Россия» «чувствовать людей сердцем» и ставить их интересы выше своих.