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Партия «Единая Россия» хочет победить на очередных выборах в Государственную Думу. Причем ей это нужно не ради удовлетворения каких-то собственных амбиций, а ради получения шанса добиться лучших результатов для государства, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент выступил на XX съезде партии «Единая Россия» и часть своей речи посвятил предстоящим выборам. Он отметил, что они должны проводиться максимально честно и прозрачно, в «борьбе идей, не компроматов».

По словам главы государства, программа «Единая Россия» ориентирована на народ страны. Который должен ответственно подойти к очередному волеизъявлению и сделать свой выбор.

Напомним, что ранее Путин призвал представителей партии «Единая Россия» «чувствовать людей сердцем» и ставить их интересы выше своих.

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