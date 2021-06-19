Российские политики должны ставить интересы граждан страны выше своих собственных и чувствовать людей сердцем, заявил на XX съезде «Единой России» глава государства Владимир Путин. Он также отметил, что в задачу депутатов входит и правильное расставление приоритетов в своей деятельности, для чего нужно ориентироваться на мнение людей.

«Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации», – заявил Путин в своем выступлении на съезде.

Политики должны делать все возможное для улучшения жизни людей, помогать им разбираться в сложных ситуациях, уверен президент. Ранее он также заявил, что правительство страны и Госдума обязаны разработать и предпринять меры, чтобы увеличить доходы россиян.